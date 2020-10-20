Спортсмен ударил судью, чтобы опротестовать его решение

В начале августа Роман Широков во время матча любительских команд напал на судью. Футболист нанес несколько ударов мужчине, после чего на него завели уголовное дело в связи с умышленным причинением вреда здоровью. Впервые с момента случившегося спортсмен дал комментарий по делу.

Широков утверждает, что своими действиями собирался опротестовать решение судьи. Причинять боль мужчине он при этом не планировал – лишь слегка ударить ладонью по лицу. Он указал, что в тот момент испытывал к арбитру крайне неприятные чувства, пишет телеграм-канал Baza.

Следствие установило, что футболист причинил легкий вред здоровью арбитра. При этом защита собиралась добиться переквалификации дела – на покушение на убийство из хулиганских побуждений. В таком случае спортсмену могло грозить до десяти лет лишения свободы.