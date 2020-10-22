Роман Ротенберг может стать главой хоккейного клуба СКА

Известный предприниматель готов крепко связать свою жизнь с этим видом спорта

Сейчас Роман Ротенберг является вице-президентом хоккейного клуба СКА. Должность главного тренера петербургской команды занимает Валерий Брагин. Однако Ротенберг не исключает, что в будущем сам возглавит армейцев.

Когда у Брагина были проблемы со здоровьем, его коллега с готовностью предложил себя в качестве временной замены. Известный бизнесмен и спортивный функционер отметил, что пока не выходил на тренерский мостик, однако чувствует в себе силы заняться этой работой.

Роман признается, что хоккей стал очень важной частью его жизни, а последние годы были посвящены развитию команды СКА. На вопрос журналистов петербургского издания "Фонтанка" готов ли он стать главой клуба, Ротенберг не дал прямого ответа, однако напомнил о справедливости присказки "никогда не говори никогда".

При этом предприниматель напомнил, что всю жизнь занимается тренерской работой. Он руководил различными командами, в частности, имеет опыт участия турнирах в США и Канаде. Кроме того, Роман осознает необходимость быть дипломированным специалистом в этой сфере. Так, недавно бизнесмен обзавелся дипломом Высшей школы тренеров СибГУФК.

Более того, Ротенберг всю жизнь провел в окружении спортсменов. Его отец окончил Университет Лесгафта. Предпринимателю также посчастливилось посотрудничать с такими знаменитыми тренерами, как Вячеславом Быковым, Игорем Захаркиным, Олегом Знарком.