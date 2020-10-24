Спортсмен рассказал об обещании матери

Хабиб Нурмагомедов одержал 29 победу подряд в боях UFC. Его оппонентом был американец Джастин Гэтжи, однако многим этот бой запомнится не выигрышем россиянина, а его словами об окончании карьеры.

После того, как спортсмен одержал победу, он не смог сдержать эмоций и расплакался прямо на ринге. Нурмагомедову в третий раз вручили пояс чемпиона в легком весе. Сразу после награждения он поблагодарил свою команду за помощь в подготовке к бою и заявил, что эта битва станет для него последней.

Хабиб Нурмагомедов объяснил, что после предложения UFC вновь выйти на ринг около шести часов разговаривал с матерью. Он дал ей обещание, что больше не будет сражаться.

"У меня один родитель остался – это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить", – объяснил он на русском языке специально для всех болеющих за него россиян.

Он также попросил руководство UFC поставить его на первое место в новом рейтинге бойцов, поскольку, как он заметил, это заслужил.

Напомним, минувшим летом отец Нурмагомедова скончался от коронавируса. Спортсмен заявил, что без родителя он не видит смысла в продолжении боев.