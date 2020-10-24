Нурмагомедов дал последний в своей карьере бой

Спортсмен рассказал об обещании матери

Хабиб Нурмагомедов одержал 29 победу подряд в боях UFC. Его оппонентом был американец Джастин Гэтжи, однако многим этот бой запомнится не выигрышем россиянина, а его словами об окончании карьеры. 

После того, как спортсмен одержал победу, он не смог сдержать эмоций и расплакался прямо на ринге. Нурмагомедову в третий раз вручили пояс чемпиона в легком весе. Сразу после награждения он поблагодарил свою команду за помощь в подготовке к бою и заявил, что эта битва станет для него последней. 

Хабиб Нурмагомедов объяснил, что после предложения UFC вновь выйти на ринг около шести часов разговаривал с матерью. Он дал ей обещание, что больше не будет сражаться. 

"У меня один родитель остался – это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить", – объяснил он на русском языке специально для всех болеющих за него россиян. 

Он также попросил руководство UFC поставить его на первое место в новом рейтинге бойцов, поскольку, как он заметил, это заслужил. 

Напомним, минувшим летом отец Нурмагомедова скончался от коронавируса. Спортсмен заявил, что без родителя он не видит смысла в продолжении боев.

Евгения НАГОРСКАЯ

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