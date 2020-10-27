Адвокат спортсмена собирается обжаловать решение CAS ADD

Российского биатлониста Евгения Устюгова обвинили в нарушении антидопинговых правил. Его победы на двух Олимпиадах признаны недействительными.

Спортсмен лишен золотой медали в масс-старте и командной бронзы в эстафете на Играх 2010 года, а также командной награды высшей пробы в эстафете на Олимпиаде в Сочи. Такое решение приняла антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD).

Это будет обжаловано, заявил РИА "Новости" адвокат биатлониста. В течение трех недель, добавил Алексей Панич.

Так как победы Евгения Устюгова аннулированы, без золотых медалей в Сочи-2014 остались Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Кроме того, у Ивана Черезова, Максима Чудова и Антона Шипулина тем самым отняли бронзу в эстафете Ванкувера-2010.

Сообщение о лишении наград спортсменов прокомментировал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» он отметил, что Устюгов сдал допинг-тесты в 2010 году, а информацию зачем-то затянули до Игр в Сочи в 2014-м. И выразил надежду, что есть время на исправление ситуации, ведь переживает за нашу олимпийскую четверку – их эстафета была одной из лучших гонок за весь период истории биатлона.

