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Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и пригласил его на встречу в Кремль. Появившуюся в СМИ информацию подтвердил Дмитрий Песков.
Президент планирует пообщаться с чемпионом UFC, когда он отдохнет после боя. Кроме того, необходимо дождаться нормализации ситуации с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов 29 раз подряд одержал победу в боях UFC и тут же заявил о завершении карьеры. Спортсмен объяснил, что принял это решение ради матери.
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