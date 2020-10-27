Нурмагомедов получил приглашение от Путина

Президент планирует встретиться в бойцом, когда тот придет в себя

Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и пригласил его на встречу в Кремль. Появившуюся в СМИ информацию подтвердил Дмитрий Песков.

Президент планирует пообщаться с чемпионом UFC, когда он отдохнет после боя. Кроме того, необходимо дождаться нормализации ситуации с коронавирусом, передает РИА "Новости".

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов 29 раз подряд одержал победу в боях UFC и тут же заявил о завершении карьеры. Спортсмен объяснил, что принял это решение ради матери.

Фоторепортаж
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Хабиб Нурмагомедов. Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Егор Крид. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Александр Овечкин. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com Ксения Собчак Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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