Подмосковная школьница побила мировой рекорд по подтягиваниям

За минуту девочка выполнила сложное упражнение несколько десятков раз

Юной спортсменке Ксении Лукиной всего восемь лет, но она уже стала настоящей гордостью страны. Школьница установила мировой рекорд по подтягиваниям.

Девочка живет в подмосковных Люберцах. Как сообщает областное Министерство спорта, ребенок за одну минуту успел подтянуться сорок раз.

Ксения стала абсолютной рекордсменкой среди девочек ее возраста и настоящим примером для подражания, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о достижениях подмосковных врачей.  Медики в Коломне спасли проглотившего деталь игрушки ребенка.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Когда вырастут пенсии у россиян: профсоюзы назвали условие

Они выступили против новых изменений пенсионной системы РФ

Путин продлил отсрочку по налогам: главное из выступления президента

 Глава России принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей