За минуту девочка выполнила сложное упражнение несколько десятков раз

Юной спортсменке Ксении Лукиной всего восемь лет, но она уже стала настоящей гордостью страны. Школьница установила мировой рекорд по подтягиваниям.

Девочка живет в подмосковных Люберцах. Как сообщает областное Министерство спорта, ребенок за одну минуту успел подтянуться сорок раз.

Ксения стала абсолютной рекордсменкой среди девочек ее возраста и настоящим примером для подражания, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о достижениях подмосковных врачей. Медики в Коломне спасли проглотившего деталь игрушки ребенка.