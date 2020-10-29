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Юной спортсменке Ксении Лукиной всего восемь лет, но она уже стала настоящей гордостью страны. Школьница установила мировой рекорд по подтягиваниям.
Девочка живет в подмосковных Люберцах. Как сообщает областное Министерство спорта, ребенок за одну минуту успел подтянуться сорок раз.
Ксения стала абсолютной рекордсменкой среди девочек ее возраста и настоящим примером для подражания, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее "Утро.ру" рассказывало о достижениях подмосковных врачей. Медики в Коломне спасли проглотившего деталь игрушки ребенка.
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