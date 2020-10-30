"Я верю в Путина": ушедший на карантин Марадона надеется на российскую вакцину

"Я верю в Путина": ушедший на карантин Марадона надеется на российскую вакцину
Диего Марадона. Фото: Chen Yichen/Xinhua/www.globallookpress.com
Спортсмен был вынужден самоизолироваться после контакта с зараженным

Бывший футболист Диего Марадона, который вынужден был уйти на двухнедельный карантин, решил поговорить с журналистами. В одном из вопросов он рассказал, как относится к российской вакцине от коронавируса. 

Для легенды спорта пандемия и COVID-19 стали невыносимыми, однако спортсмен уверен, что ситуацию сможет спасти российская вакцина, которая сейчас проходит испытания. 

"Я верю в Путина, я убежден, что вскоре у него будет вакцина", – подчеркнул Марадона в интервью аргентинскому изданию "Clarín". 

Чемпион мира по футболу также заявил, что пандемия сильно ударила по всей Латинской Америке, многие люди остались без работы и средств к существованию из-за распространения инфекции. Марадона добавил, что пандемия – это "худшее, что могло случиться".

Ранее Роспотребнадзор сообщил о начале производства второй российской вакцины от коронавируса - "ЭпиВакКорона". Этим препаратом прививать можно не только пожилых людей, но и аллергиков и детей. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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