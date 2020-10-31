Спортсмен может продолжить карьеру в США, Азии или Австралии

Федор Смолов уже в скором времени может покинуть Россию. Оказалось, что спортсмен планирует продолжить свою карьеру за пределами Европы.

Уже летом, после окончания контракта с "Локомотивом", футболист начнет искать подходящие варианты. Сейчас один футбольный клуб из США предлагал Смолову аренду с зарплатой $1,5 млн, но игрока не отпустил "Локомотив", пишет телеграмм-канал Foot’больные люди. К слову, сейчас зарплата Федора составляет €3 млн.

Форвард будет рассматривать варианты переезда в Китай, США, Австралию или даже Японию. Названия конкретных футбольных клубов пока не озвучиваются.

Вероятнее всего, игра за новый футбольный клуб станет завершающей в карьере 30-летнего футболиста.

"Это будет последний контракт. Если получится – а уже объявлена цель – будет очень интересно. Никто из заметных игроков в России так карьеру не заканчивал", – подытожил Илья Казаков.

Напомним, что контракт футболиста с "Локо" закончится в 2022 году.

Ранее главный тренер "Сельты", где нападающий играл во второй половине сезона-2019/2020, осудил Смолова за побег из страны.