Известный футболист захотел уехать из России

Известный футболист захотел уехать из России
Федор Смолов. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсмен может продолжить карьеру в США, Азии или Австралии

Федор Смолов уже в скором времени может покинуть Россию. Оказалось, что спортсмен планирует продолжить свою карьеру за пределами Европы. 

Уже летом, после окончания контракта с "Локомотивом", футболист начнет искать подходящие варианты. Сейчас один футбольный клуб из США предлагал Смолову аренду с зарплатой $1,5 млн, но игрока не отпустил "Локомотив", пишет телеграмм-канал Foot’больные люди. К слову, сейчас зарплата Федора составляет €3 млн. 

Форвард будет рассматривать варианты переезда в Китай, США, Австралию или даже Японию. Названия конкретных футбольных клубов пока не озвучиваются. 

Вероятнее всего,  игра за новый футбольный клуб станет завершающей в карьере 30-летнего футболиста. 

"Это будет последний контракт. Если получится – а уже объявлена цель – будет очень интересно. Никто из заметных игроков в России так карьеру не заканчивал", – подытожил Илья Казаков. 

Напомним, что контракт футболиста с "Локо" закончится в 2022 году. 

Ранее главный тренер "Сельты", где нападающий играл во второй половине сезона-2019/2020, осудил Смолова за побег из страны. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Может в Китае еще и поиграет, но Европа ему не светит. Жаль Миранчука, засушат парня. Близняшек разлучать не надо было.
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