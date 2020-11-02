Бывший хоккеист сборной России приговорен к четырем годам колонии

Суд признал вину спортсмена

Экс-хоккеист сборной России Игорь Мусатов лишен свободы на четыре года. Такое решение принял Пресненский суд Москвы.

Спортсмен признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( "Мошенничество  в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

Мусатова отправят в колонию общего режима, рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая РИА "Новости".  

Бывший игрок х/к "Спартак", "Атланта", "Салават Юлаев" и других в КХЛ два года находился в розыске. Его задержали в Москве.  

В 2018 году хоккеист предложил некоему бизнесмену приобрести криптовалюту на сумму $800 тыс. (45 млн рублей). Получив от предпринимателя через посредника требуемую сумму, спортсмен, скрылся, унеся с деньги с собой.  

Полина ДОРОЖКИНА

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