Организаторы рассматривают РФ как самого надежного кандидата

УЕФА может провести Чемпионат Европы в 2021 году в пределах одной страны из-за коронавирусной инфекции. Сорванная из-за пандемии программа должна была пройти прошлым летом, однако не состоялась из-за массового распространения болезни. В организации назвали главным претендентом на проведение Евро-2020 Россию.

Как отмечает источник, во-первых, хозяйка блестяще проведенного Чемпионата мира-2018 уже предлагала в начале пандемии устроить на своей территории все матчи в период с 12 июня по 12 июля. Во-вторых, весенний прирост по COVID-19 в государстве со столь многочисленным населением был ничтожно мал – всего по несколько десятков случаев заражения в день.

Изначально хозяевами Евро-2020 должны были стать 12 городов Европы, включая Санкт-Петербург. В Северной столице было запланировано проведение трех матчей группового этапа и одна игра в рамках четвертьфинала. Теперь же неизвестно, где пройдет Евро-2020. Тем не менее, организаторы уже определили время проведения – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В УЕФА пока что не спешат давать конкретной информации. Сейчас в организации пытаются принять решение об окончательной организации чемпионата. Руководство будет действовать, исходя из текущей эпидситуации, спортивной инфраструктуры стран-хозяек и действующих в их пределах правил здравоохранения.

Как отмечает Le Parisien, Азербайджан может быть окончательно отстранен от проведения Евро-2020 из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассматривает возможность исключения Петербурга из списка городов, принимающих участников турнира.