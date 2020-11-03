Синхронистка взволновала поклонников

Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина сейчас находится на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах. В перерывах между тренировками спортсменка отдыхает на местных пляжах. Синхронистка решила поделиться с фанатами солнечным снимком и рассказала, как проходят тренировки.

Ромашина на своей странице в "Инстаграм" выложила фото, на котором она повисла на пальме. Девушка в темно-синем бикини с яркими узорами широко улыбается. Светлана похвасталась, что погода в Эмиратах прекрасная, но оказалось, что это не очень благоприятно сказывается на тренировках.

"Вокруг такая прекрасная солнечная погода, море и тепло. Иногда так не хочется тренироваться, что аж готова залезть на пальму! А как вы себя заставляете пойти на работу, если очень-очень не хочется?" – поинтересовалась чемпионка у поклонников.

В комментариях синхронистку засыпали восхищенными комментариями. "Какая солнечная", "Света! Ты можешь все", "Самая милая, самая красивая", "Очень страстная", – написали поклонники.

Также нашлись и те, кто переживает за здоровье чемпионки, которая в период пандемии находится в другой стране. Однако Ромашина поспешила успокоить фанатов, подчеркнув, что спортсменки соблюдают все меры предосторожности.

Ранее стало известно, что фигуристку Медведеву госпитализировали из-за травмы спины. Теперь спортсменка не сможет выступить на втором этапе Кубка России.