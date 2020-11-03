Легендарного футболиста госпитализировали после юбилея

Марадона отметил 60-й день рождения и загремел в больницу

Футболист сначала сопротивлялся, но после прислушался к совету врача и в понедельник его отвезли в больницу.

Диего Марадону госпитализировали после празднования его юбилея – легендарному футболисту стукнуло 60 лет, отмечает МИР 24.

 Леопольдо Луке, лечащий врач спортсмена, раскрыл подробности в разговоре с МС. По его словам, для начала Марадоне нужно сдать анализы, чтобы медики определились с дальнейшими действиями. Поводов для серьезных опасений нет, это скорее плановый осмотр, отмечает сайт телеканала 360. Врач предполагает, что футболист пробудет в медучреждении не больше недели.

Ранее Марадона ужаснулся происходящему в мире из-за коронавируса и заявил, что надеется на президента РФ Владимира Путина в вопросе о разработке вакцины.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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