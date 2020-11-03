Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Футболист сначала сопротивлялся, но после прислушался к совету врача и в понедельник его отвезли в больницу.
Диего Марадону госпитализировали после празднования его юбилея – легендарному футболисту стукнуло 60 лет, отмечает МИР 24.
Леопольдо Луке, лечащий врач спортсмена, раскрыл подробности в разговоре с МС. По его словам, для начала Марадоне нужно сдать анализы, чтобы медики определились с дальнейшими действиями. Поводов для серьезных опасений нет, это скорее плановый осмотр, отмечает сайт телеканала 360. Врач предполагает, что футболист пробудет в медучреждении не больше недели.
Ранее Марадона ужаснулся происходящему в мире из-за коронавируса и заявил, что надеется на президента РФ Владимира Путина в вопросе о разработке вакцины.
У Москвы и Минска нет механизмов для создания Союзного государства
По предварительной информации, один из нападавших подорвал себя