Марадона отметил 60-й день рождения и загремел в больницу

Футболист сначала сопротивлялся, но после прислушался к совету врача и в понедельник его отвезли в больницу.

Диего Марадону госпитализировали после празднования его юбилея – легендарному футболисту стукнуло 60 лет, отмечает МИР 24.

Леопольдо Луке, лечащий врач спортсмена, раскрыл подробности в разговоре с МС. По его словам, для начала Марадоне нужно сдать анализы, чтобы медики определились с дальнейшими действиями. Поводов для серьезных опасений нет, это скорее плановый осмотр, отмечает сайт телеканала 360. Врач предполагает, что футболист пробудет в медучреждении не больше недели.

Ранее Марадона ужаснулся происходящему в мире из-за коронавируса и заявил, что надеется на президента РФ Владимира Путина в вопросе о разработке вакцины.