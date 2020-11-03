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Бегунью Маржану Ибаеву дисквалифицировали на четыре года. Такое наказание легкоатлетка получила за нарушение антидопинговых требований.
Во время Командного чемпионата России Ибаева сдала тест на наличие в организме запрещенных веществ. Результат оказался положительным.
Выяснилось, что спортсменка употребляла несколько видов допинга, в том числе и мельдоний, отмечается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.
Ибаева не сможет вернуться к участию в соревнованиях до 11 октября 2024 года. Результаты бегуньи, показанные ею с 19 сентября 2020 года, будут аннулированы.
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