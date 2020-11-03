Российскую легкоатлетку отстранили от соревнований из-за допинга

Некоторые спортивные результаты бегуньи будут аннулированы

Бегунью Маржану Ибаеву дисквалифицировали на четыре года. Такое наказание легкоатлетка получила за нарушение антидопинговых требований.

Во время Командного чемпионата России Ибаева сдала тест на наличие в организме запрещенных веществ. Результат оказался положительным.

Выяснилось, что спортсменка употребляла несколько видов допинга, в том числе и мельдоний, отмечается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Ибаева не сможет вернуться к участию в соревнованиях до 11 октября 2024 года. Результаты бегуньи, показанные ею с 19 сентября 2020 года, будут аннулированы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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