Футболисту Широкову грозит тюрьма за избиение арбитра

Спортсменом занялась прокуратура

Московская прокуратура утвердила обвинение против профессионального футболиста Романа Широкова, бывшего члена российской сборной. Об этом стало известно сегодня, 5 ноября.

Согласно приведенным данным, Широков обвиняется в причинении физического вреда малой степени тяжести (115 УК РФ), за которое предусматривается до двух лет тюремного заключения в качестве максимального срока.

В пресс-службе ведомства заявили, что дело направят в суд, который рассмотрит его по существу, передает РИА "Новости".

Напомним, в августе Шикрово напал на футбольного арбитра во время одного из любительских матчей. Спортсмен несколько раз ударил мужчину, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Сам фигурант заявил, что собирался просто ударить судью по лицу ладонью, чтобы таким образом выразить протест против его решения.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Эксперт: Байден пойдет на самые жестокие санкции против России

Демократ может парализовать значительную часть финансовой системы РФ

Ради возвращения Курил: в Китае разгадали причину отставки японского премьера

Политик не оставил надежды изменить статус островов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей