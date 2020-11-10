Мэтра не стало после продолжительной болезни

В возрасте 91 года умер Игорь Москвин. Эту трагическую новость сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.

Легендарный тренер по фигурному катанию, который работал и во времена СССР, долго болел. Однако какой был диагноз у Москвинина, не указывается.

Москвинин выступал на льду в паре с Майей Беленькой. Он трижды выигрывал чемпионат СССР в парном катании. Игорь Борисович представлял страну на чемпионате Европы в 1956 году.

Тренер воспитал многих олимпийских чемпионов, в том числе Людмила Белоусова и Олег Протопопов, а также супругу Татьяну. Как уточняет RT, спортсмен до последнего работал.