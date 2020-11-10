Потасовка произошла в третьем периоде

Вчера состоялся матч УХЛ между "Соколом" и "Ледяными Волками". Именно в этом матче и состоялась первая драка украинских хоккеистов в новом сезоне.

На 51-й минуте спортсмены "Сокола" и "Ледяных Волков" утроили серьезную потасовку прямо на льду. Против хоккеиста "Сокола" Панченко был применен силовой прием. Тогда его товарищ по команде Павленко налетел на игрока "Ледяных Волков" Фроленко, пытаясь защитить партнера, сообщает официальный сайт УХЛ.

В итоге Павленко упал на лед, а Фроленко начал добивать хоккеиста. Спустя время спортсмены вновь попытались развязать драку, но судьи их быстро разняли.

Матч завершился победой "Сокола": команда из Киева забила решающую шайбу в овертайме. Встреча завершилась со счетом 5:4.

Ранее стало известно, что бывшего хоккеиста сборной России приговорили к четырем годам колонии общего режима. Игоря Мусатова наказали за мошенничество в особо крупном размере. До этого спортсмен два года находился в розыске.