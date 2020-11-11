Юниоры заняли первое место в "Танцах на льду"

Определились победители четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию, проходившего с 8 по 12 ноября. Золотые медали достались подмосковным спортсменам Арине Ушаковой и Максиму Некрасову.

Пара отличилась в "Танцах на льду" среди юниоров. Фигуристы из Московкой области обогнали соперников с отрывом в 19 с лишним баллов.

Второе место заняли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Бронзу завоевали Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, информирует подмосковное министерство транспорта.

Стать чемпионами на четвертом этапе Кубка России Ушаковой и Некрасову помог опыт, полученный во время успешных международных выступлений. Много сделал для победы этих спортсменов и их тренер Алексей Горшков, передает слова главы регионального минтранса "Подмосковье сегодня".