Игрок сборной России по футболу заразился коронавирусом

Спортсмену уже нашли замену

Игрок сборной России и нападающий футбольного клуба "Сочи" Антон Заболотный заразился коронавирусом. 

Уточняется, что футболист ранее уже болел COVID-19, но тогда он перенес болезнь бессимптомно, сообщает "Sport24".  В связи с этим в национальную сборную вызвали нападающего ЦСКА Федора Чалова.

К слову, еще три игрока сборной –  Александр Ерохин, Даниил Лесов, Антон Заболотный – сдали сомнительные тесты на коронавирус, уточняет "ОСН"

Ранее стало известно, что после ухода из "Локомотива" Смолов планирует уехать из России. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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