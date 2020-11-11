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Игрок сборной России и нападающий футбольного клуба "Сочи" Антон Заболотный заразился коронавирусом.
Уточняется, что футболист ранее уже болел COVID-19, но тогда он перенес болезнь бессимптомно, сообщает "Sport24". В связи с этим в национальную сборную вызвали нападающего ЦСКА Федора Чалова.
К слову, еще три игрока сборной – Александр Ерохин, Даниил Лесов, Антон Заболотный – сдали сомнительные тесты на коронавирус, уточняет "ОСН".
Ранее стало известно, что после ухода из "Локомотива" Смолов планирует уехать из России.
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