Почетным гостем этого турнира был президент России Владимир Путин

В Москве завершился форум боевых искусств "Битва Чемпионов 12: Школа против школы". Открыл мероприятие сопредседатель Российского Союза боевых искусств Сергей Кириенко.

"Весь мир и наша страна столкнулись с новым вызовом – масштабной пандемией. И этот год можно назвать трудным, – заявил Кириенко. – Но премия "Битва Чемпионов" все равно проходит. И это принципиально важно. Так же, как и продолжается работа, связанная с развитием боевых искусств. А самое главное – с воспитанием подрастающего поколения в нашей стране".





В рамках "Битвы Чемпионов 12" прошли 7 поединков, в том числе титульный бой по кикбоксингу за звание чемпиона России, титульный бой по тайскому боксу за звание чемпиона СНГ и титульный бой профессиональной боевой лиги Senshi KWU.

Победы одержали Тахир Абдуллаев (бирманский бокс, чемпион мира), Шамидхан Магомедов (грэпплинг, чемпион России), Евгений Шаломаев (кудо, чемпион мира), Магомед Махамаев (победитель первенства Европы), Аик Бегян (Российская Федерация, двукратный чемпион мира), Али Алиев (победитель Кубка мира по кикбоксингу, призер Кубка мира по тайскому боксу).

Участниками "Битвы Чемпионов" в разные года были такие выдающиеся мастера боевых искусств, как Федор Емельяненко, Олеся Коваленко, Александр Устинов, Ирина Быкова, Алан Караев, Бату Хасиков, Артем Вахитов, Игнасио Санчес и другие.