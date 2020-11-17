"Акт Родченкова" поможет американским спортсменам избавиться от конкурентов

"Акт Родченкова" поможет американским спортсменам избавиться от конкурентов
Фото: Kevin Dietsch/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Принятый в Вашингтоне антидопинговый закон вызвал недоумение WADA

Одобренный Сенатом США "Акт Родченкова" может быть использован против российского спорта. Однако пока не понятно, как этот новый американский закон может применяться на практике. Об этом заявила вице-президент паралимпийского комитета РФ Рима Баталова.

Накануне в США был принят закон, получивший имя экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, показания которого стали основой для массовой дисквалификации российских спортсменов в 2016 году. Документ позволяет применять уголовное наказание за допинг. Это означает, что некоторые спортсмены и чиновники не смогут посещать мероприятия в США, полагает Баталова.

Однако в США квалифицируют закон как экстерриториальный, то есть имеющий силу в странах за пределами юрисдикции США. И как это может работать, непонятно.

"Даже у представителей WADA он вызывает недоумение",

– приводит URA.RU комментарий Баталовой.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) также негативно отреагировали на принятый в США закон. Там отметили, что стремление отдельных стран вводить собственные порядки разрушает единый свод правил для спортсменов всего мира, который создает WADA. Кроме того, в агентстве обратили внимание, что из-под действия "Акта Родченкова" выведены профессиональные спортивные лиги США и соревнования американских студентов.

"Если этот закон не подходит для американского спорта, почему это хорошо для остального мира?"

цитирует "Рейтер" слова представителя WADA.

При этом в национальном Антидопинговом агентстве США (USADA) выразили бурную радость по поводу принятия "Акта Родченкова".

"Это важнейший день в борьбе за чистый спорт", -заявили в USADA.

"Актом Родченкова" предусматривается наказание в виде штрафа до 1 млн долларов или лишения свободы на срок до 10 лет всех, кого американский суд сочтет причастными к созданию и распространению допинга или скрывающими информацию об этом. Спортсмены, пойманные на применении запрещенных препаратов, под действие нового американского закона не попадают.

Григорий Родченков в 2015 г. бежал в США, где сообщил о массовом применении допинга российскими атлетами. Позже выяснилось, что многие показания Родченкова были ложью. Однако доступ спортсмены из РФ на Олимпиаду-2018 в Южной Корее был ограничен, а следствие по некоторым делам ведется до сих пор.

Фоторепортаж
Как россиян втянули в допинговый скандал
Ольга Зайцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Евгений Устюгов. Фото: GLOBAL LOOK press/Shen Hong
Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix Светлана Слепцова. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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так Родченко должен первый пойти под нож этого закона
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