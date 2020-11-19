Российские игроки прокомментировали итоги встречи с соперниками в Белграде

После неудачного матча с сербами, который завершился с разромным счетом, наши футболисты выразили разные мнения. Капитан сборной был особенно расстроен и принес извинение болельщикам.

Георгий Джикия назвал игру команды недоразумением. Он заявил, что вина за все происходившее на поле лежит на каждом игроке сборной. И добавил, что в этом матче провалились все россияне.

После этого капитан попросил прощения у всех, кто видел этот, по его словам, позор.

Остальные игроки сборной выразили сожаление своей неудачей, отметили достойную игру соперников. а в заключение сообщили, что сделают определенные выводы и будут двигаться дальше, записано на сайте Российского футбольного союза.

Матч Россия – Сербия состоялся в среду, 18 ноября. Наши футболисты проиграли с разгромным счетом 0:5, напоминает РИА ФАН.

Это поражение лишило отечественную сборную возможности попасть в Лигу А в следующем сезоне, Заняв второе место в группе, они не сыграют с лучшими сборными Европы, отмечает "Общественная служба новостей".



