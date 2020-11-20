СМИ: Россия станет хозяйкой ЧМ-2021 по хоккею вместо Белоруссии

СМИ: Россия станет хозяйкой ЧМ-2021 по хоккею вместо Белоруссии
Фото: Ondrej Deml/CTK/www.globallookpress.com
Организаторы проведут подробности с Третьяком, отмечает источник

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ), устраивающая ЧМ по хоккею в 2021 году, перенесет мероприятие из Минска, изначально выбранного для проведения игр, в Россию. Такое заявление сделал канадский журналист Райан Кеннеди.

По словам представителя СМИ, руководитель ИИХФ Рене Фазель в ближайшее время отправится в Россию для проведения переговоров об условиях переноса с главой Федерации хоккея РФ Владиславом Третьяком.

Кеннеди также сообщил, что все игры, изначально запланированные в Латвии, не подлежат переносу. Подробностей канадский журналист давать не стал.

Напомним, хозяевами для проведения ЧМ-2021 изначально были выбраны Латвия и Белоруссия. Однако организаторы приняли решение о переносе из-за нестабильной обстановке в Минске.

Позднее Калерво Куммола, занимающий должность президента в ИИХФ, заявил, что информация о переносе чемпионата мира является абсурдом, передает Sports.ru.

Ранее сообщалось о переносе финала Лиги чемпионов, который должен был состояться в Петербурге, с 2021 на 2022 год. В УЕФА заявили, что вынужденно приняли соответствующее решение из-за коронавирусной эпидемии.

Егор МАЛКОВ

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