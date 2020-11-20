Российская чемпионка поскандалила в самолете из-за маски

Спортсменку возмутило поведение стюардессы

Российская чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина попала в скандальную историю на борту самолета. Она была без маски, из-за чего пришлось стать участницей горячего спора.

Свое возмущение спортсменка выразила в "Инстаграм". Сообщив, что самолет опоздал, но средство защиты потребовали надеть "сходу", она написала, что стюардесса  решила показать себя главной и испортила ей настроение.

Чемпионка также вспомнила, как в детстве мечтала стать бортпроводницей. А потом добавила, что думает, повзрослев и встречая таких неадекватных "очаровашек", которые целенапраленно провоцируют скандал.

Так как это, по словам Рагозиной, не единичный случай, она попросила главу "Аэрофлота" сделать ревизию, пригрозив неприятностями. А в заключение добавила, что держит себя в руках.

Ранее сообщалось. что Наталью Рагозину назвали одной из пятисамых успешных спортсменок России.

Полина ДОРОЖКИНА

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