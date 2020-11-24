Громкий скандал был не первым в карьере наставника

Геннадий Курдин, воспитавший не одно поколение молодых хоккеистов, а также игроков сборной России – олимпийского чемпиона Никиту Гусева и получившего Кубок Стенли Никиту Кучерова, – стал виновником конфликта во время одного из матчей. После криков и грубых выражений тренер перешел к рукоприкладству.

Скандал разгорелся в Долгопрудном, во время встречи "Авангарда" и "Молнии", в которой первая команда – Курдина – лидировала со счетом 4:0. Наставник взбесился из-за двух подряд удалений его подопечных.

Вначале тренер заорал в сторону судей, потом в их адрес посыпались оскорбления. А когда один арбитр проезжал мимо скамейки запасных, Курдин бросил в его спину клюшку. Судьи потребовали, чтобы он ушел до конца матча.

Разъярившийся наставник не только отказался выполнять требование, но и стал размахивать клюшкой, предлагая судье подъехать к нему. Игра была остановлена. Однако судьям не удалось избежать потасовки.

Когда они собирались выйти Курдин выбежал из раздевалки и, набросившись на одного из арбитров, повалил его на лед, не давая подняться. Затем все же отпустил, но, зайдя в раздевалку к судьям, продолжал оскорблять их и махал клюшкой, рассказал Sport24 арбитр того матча Никита Огнев.

Отметим, Геннадий Курдин и до этого был героем громкой истории. Причиной стало его жестокое обращение с игроками команды "Авангард-2011". Несмотря на массовые жалобы родителей, в тот раз тренер вышел сухим из воды.

Отвечая на вопрос корреспондента Sport24 Максима Самарцева о нынешнем инциденте, наставник сказал, что таких матчей "нету". И "никакого конфликта не было", добавил Курдин.