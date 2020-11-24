Умер заслуженный тренер СССР

Наставник скончался на 68-м году жизни

Не стало заслуженного тренера СССР по биатлону Михаила Ткаченко. 

Спортсмен умер через три дня после 67-летия, передает официальный сайт Союза биатлонистов России.

С 2014 года Михаил Владимирович боролся с болезнью, но до последнего продолжал выходить на тренерскую биржу и помогал спортсменам и другим тренерам. 

Свою тренерскую деятельность Ткаченко начал в 20 с небольшим лет. За все время он смог поднять до уровня сборной таких биатлонистов как Иван Черезов, Максим Максимов, Владимир Бехтерев, Владимир Псарев, Анна Кунаева. 

Под руководством Михаила Ткаченко российские спортсмены завоевали три серебряные медали на домашнем чемпионате мира в 2011 году. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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