Чемпионка рассказала о своем самочувствии

Олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая сообщила, что сломала ногу. Фигуристка пожаловалась своим поклонникам, что из-за травмы ее планы на Новый год пришлось изменить.

Однако спортсменка не грустит, а лишь попросила своих поклонников быть аккуратнее и беречь себя и близких.

"Да, жизнь иногда преподносит "сюрпризы": я сломала ногу. Но не переживайте, я в руках замечательных врачей. Отдохну немного, и снова в строй!" – написала Слуцкая на своей странице в "Инстаграм".

В "историях" призер Олимпийских игр в одиночном фигурном катании рассказала, что должна была встречать Новый год в Финляндии и даже отправиться на встречу с Сантой.

Пользователи социальной сети пожелали Ирине скорейшего выздоровления, отметив, что случившееся, возможно, даже и к лучшему. "Ирочка, значит так нужно, встретить этот НГ не там, где планировали. Скорейшего восстановления", "Ирина, вот вы устроили себе отпуск. Поправляйтесь!", "Здоровья Вам!", "Пускай всё удачно срастется", – написали в комментариях.

Ранее Ирина Слуцкая сделала громкое заявление по поводу своей неизлечимой болезни.