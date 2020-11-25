Покалечившаяся Слуцкая вышла на связь

Покалечившаяся Слуцкая вышла на связь
Ирина Слуцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Чемпионка рассказала о своем самочувствии

Олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая сообщила, что сломала ногу. Фигуристка пожаловалась своим поклонникам, что из-за травмы ее планы на Новый год пришлось изменить. 

Однако спортсменка не грустит, а лишь попросила своих поклонников быть аккуратнее и беречь себя и близких. 

"Да, жизнь иногда преподносит "сюрпризы": я сломала ногу. Но не переживайте, я в руках замечательных врачей. Отдохну немного, и снова в строй!" – написала Слуцкая на своей странице в "Инстаграм". 

В "историях" призер Олимпийских игр в одиночном фигурном катании рассказала, что должна была встречать Новый год в Финляндии и даже отправиться на встречу с Сантой. 

Пользователи социальной сети пожелали Ирине скорейшего выздоровления, отметив, что случившееся, возможно, даже и к лучшему. "Ирочка, значит так нужно, встретить этот НГ не там, где планировали. Скорейшего восстановления", "Ирина, вот вы устроили себе отпуск.  Поправляйтесь!", "Здоровья Вам!", "Пускай всё удачно срастется", – написали в комментариях. 

Ранее Ирина Слуцкая сделала громкое заявление по поводу своей неизлечимой болезни. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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