Легендарный футболист скончался на 61-м году жизни

Сегодня, 25 ноября, не стало Диего Марадоны. В связи с трагедией на родине футболиста – в Аргентине – был объявлен трехдневный траур.

Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости". По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Медики, которые прибыли в дом футболиста, не смогли его спасти.

Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер, которая дружила с Марадоной, выразила соболезнования в связи с его смертью.

"Прощай, Диего, мы тебя очень любим. Огромные объятия родным и близким", – написала Киршнер в своем "Твиттер".



Mucha tristeza... Mucha. Se fue un grande.

Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos. pic.twitter.com/Fv8zhnL1V3 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 25, 2020



