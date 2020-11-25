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Сегодня, 25 ноября, не стало Диего Марадоны. В связи с трагедией на родине футболиста – в Аргентине – был объявлен трехдневный траур.
Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости". По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Медики, которые прибыли в дом футболиста, не смогли его спасти.
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер, которая дружила с Марадоной, выразила соболезнования в связи с его смертью.
"Прощай, Диего, мы тебя очень любим. Огромные объятия родным и близким", – написала Киршнер в своем "Твиттер".
Mucha tristeza... Mucha. Se fue un grande.— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 25, 2020
Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos. pic.twitter.com/Fv8zhnL1V3
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