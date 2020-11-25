В Аргентине объявили траур по Марадоне

Легендарный футболист скончался на 61-м году жизни

Сегодня, 25 ноября, не стало Диего Марадоны. В связи с трагедией на родине футболиста – в Аргентине – был объявлен трехдневный траур. 

Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости". По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Медики, которые прибыли в дом футболиста, не смогли его спасти. 

Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер, которая дружила с Марадоной, выразила соболезнования в связи с его смертью.

"Прощай, Диего, мы тебя очень любим. Огромные объятия родным и близким", – написала Киршнер в своем "Твиттер". 


Юлия МИХАЙЛОВА

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