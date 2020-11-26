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Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову ищут замену, причем наиболее вероятным кандидатом на его место называют бывшего главного тренера "Рубина" и "Ростова" Курбана Бердыева.
Об этом пишет издание Lenta, ссылаясь на Metaratings.ru, причем на последнем сайте информацию о возможном увольнении Черчесова найти не удалось.
После сокрушительного поражения сборной России по футболу от сербов со счетом 0:5, а также недавней игры со сборной Турциию, которой российская команда тоже проиграла, критика Черчесова заметно усилилась. Кроме того, тренеру досталось за решение исключить из сборной Артема Дзюбы из-за скандала с видеороликом. Впрочем, кто именно стоял за этим решением, точно неизвестно.
Критиковал тренерский стиль Черчесова и футбольный обозреватель Василий Уткин, утверждавший, что тренер сильно "просел профессионально" за время пандемии.
Но об увольнении никаких официальных заявлений не было. Более того, "Чемпионат" со ссылкой на источник в РФС написал, что Черчесов останется в сборной России до конца чемпионата Европы, и никаких разговоров на эту тему не велось.
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