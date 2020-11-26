СМИ: обсуждается отставка Черчесова

СМИ: обсуждается отставка Черчесова
Станислав Черчесов. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Провал сборной России по футболу на турнире Лиге Наций может дорого обойтись тренеру

Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову ищут замену, причем наиболее вероятным кандидатом на его место называют бывшего главного тренера "Рубина" и "Ростова" Курбана Бердыева.

Об этом пишет издание Lenta, ссылаясь на Metaratings.ru, причем на последнем сайте информацию о возможном увольнении Черчесова найти не удалось.

После сокрушительного поражения сборной России по футболу от сербов со счетом 0:5, а также недавней игры со сборной Турциию, которой российская команда тоже проиграла, критика Черчесова заметно усилилась. Кроме того, тренеру досталось за решение исключить из сборной Артема Дзюбы из-за скандала с видеороликом. Впрочем, кто именно стоял за этим решением, точно неизвестно.

Критиковал тренерский стиль Черчесова и футбольный обозреватель Василий Уткин, утверждавший, что тренер сильно "просел профессионально" за время пандемии.

Но об увольнении никаких официальных заявлений не было. Более того, "Чемпионат" со ссылкой на источник в РФС написал, что Черчесов останется в сборной России до конца чемпионата Европы, и никаких разговоров на эту тему не велось.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

Гость
Ответить
Вот уж Уткин точно специалист в футболе и дрочилове, его на место Черчесова !!!
1
новости партнеров

Шпионская война вокруг сбитого "Боинга" MH-17 вышла на новый уровень

Издания обвиняют друг друга в работе на спецслужбы

Идеи Третьего Рейха прижились: в Чехии признали причину вражды с Россией

Страны Запада думают только о том, как бы урвать от российских богатств, не считаясь с ценой, которую за это платят другие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей