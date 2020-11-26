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На 86-м году жизни скончался 6-й чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Михаил Осинцев. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом в России.
"Это невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта", – говорится в сообщении, размещенном на сайте федерации.
О дате и месте прощания с легендарным спортсменом будет объявлено дополнительно.
Родился Осинцев в 1935 г. в Свердловской области.
В составе советской сборной он побеждал на ЧМ в 1957, 1961, 1963, 1965, 1967 и 1969 годах.
Играл за такие клубы как "Спартак", Окружной дом офицеров (оба представляли Свердловск), и московские ЦСКА, "Динамо" и "Фили". С этими командами он становился девять раз чемпионом Советского Союза.
После завершения профессиональной спортивной карьеры работал на разных тренером различных сборных.
В 1998 г. Осинцев включен в список лучших игроков сборных СССР и России за
40 лет участия в чемпионатах мира.
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