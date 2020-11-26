Легендарный спортсмен включен в список лучших игроков сборных СССР и России за 40 лет участия в ЧМ

На 86-м году жизни скончался 6-й чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Михаил Осинцев. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом в России.

"Это невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта", – говорится в сообщении, размещенном на сайте федерации.

О дате и месте прощания с легендарным спортсменом будет объявлено дополнительно.

Родился Осинцев в 1935 г. в Свердловской области.

В составе советской сборной он побеждал на ЧМ в 1957, 1961, 1963, 1965, 1967 и 1969 годах.

Играл за такие клубы как "Спартак", Окружной дом офицеров (оба представляли Свердловск), и московские ЦСКА, "Динамо" и "Фили". С этими командами он становился девять раз чемпионом Советского Союза.

После завершения профессиональной спортивной карьеры работал на разных тренером различных сборных.



В 1998 г. Осинцев включен в список лучших игроков сборных СССР и России за 40 лет участия в чемпионатах мира.

