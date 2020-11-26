Сотрудник похоронного бюро оскорбил память покойного Марадоны - фото

Сотрудник похоронного бюро оскорбил память покойного Марадоны - фото
Диего Марадона. Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Мужчина снялся у гроба спортсмена, показав неприличный для такого случая жест

Легенда мирового футбола Диего Марадона покинул этот мир 25 ноября. Один из самых знаменитых футболистов современности скончался из-за сердечного приступа. Сегодня стало известно о вопиющем инциденте. Оказалось, когда тело культового спортсмена уже покоилось в гробу, к нему посмел прикоснуться сотрудник бюро похорон.

Осквернитель водрузил свою пятерню на лоб кумира миллионов, а пальцы второй руки сложил в жесте "все отлично" – ладонь сжата в кулак, большой палец поднят вверх.

Скандальную фотографию публиковал телеграм-канал GNews.

История вызвала волну негодования не только в Аргентине, где все случилось, но и в других странах. В итоге любителя позировать на фоне мертвых знаменитостей с треском уволили. Семье Марадоны принесли извинения.

Стоит отметить, что смерть Диего практически сразу превратилась в скандал. Против покойного футболиста выступили феминистки и правозащитники.

Ольга ФЕДОРОВА

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