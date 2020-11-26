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Легенда мирового футбола Диего Марадона покинул этот мир 25
ноября. Один из самых знаменитых футболистов современности скончался из-за сердечного
приступа. Сегодня стало известно о вопиющем инциденте. Оказалось, когда тело культового
спортсмена уже покоилось в гробу, к нему посмел прикоснуться сотрудник бюро
похорон.
Осквернитель водрузил свою пятерню на лоб кумира миллионов, а пальцы второй руки сложил в жесте "все отлично" – ладонь сжата в кулак, большой палец поднят вверх.
Скандальную фотографию публиковал телеграм-канал GNews.
История вызвала волну негодования не только в Аргентине, где все случилось, но и в других странах. В итоге любителя позировать на фоне мертвых знаменитостей с треском уволили. Семье Марадоны принесли извинения.
Стоит отметить, что смерть Диего практически сразу превратилась в скандал. Против покойного футболиста выступили феминистки и правозащитники.
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