Мужчина снялся у гроба спортсмена, показав неприличный для такого случая жест

Легенда мирового футбола Диего Марадона покинул этот мир 25 ноября. Один из самых знаменитых футболистов современности скончался из-за сердечного приступа. Сегодня стало известно о вопиющем инциденте. Оказалось, когда тело культового спортсмена уже покоилось в гробу, к нему посмел прикоснуться сотрудник бюро похорон.



Осквернитель водрузил свою пятерню на лоб кумира миллионов, а пальцы второй руки сложил в жесте "все отлично" – ладонь сжата в кулак, большой палец поднят вверх.

Скандальную фотографию публиковал телеграм-канал GNews.

История вызвала волну негодования не только в Аргентине, где все случилось, но и в других странах. В итоге любителя позировать на фоне мертвых знаменитостей с треском уволили. Семье Марадоны принесли извинения.

Стоит отметить, что смерть Диего практически сразу превратилась в скандал. Против покойного футболиста выступили феминистки и правозащитники.