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Артем Дзюба впервые выйдет на поле в качестве капитана после того, как разгорелся скандал из-за его интимного видео, слитого в Сеть. Спортсмен выступит за "Зенит" в мачте против "Арсенала".
Об этом этом стало известно после публикации составов команд в "Твиттер" Тинькофф Российская Премьер-Лига.
Дзюбу лишили возможности выступать за свою команду в начале ноября из-за интимного видео. Его обязанности исполнял хорватский защитник Деян Ловрен. С тех пор футбольный клуб одержал одну победу, один раз сыграл в ничью и один проиграл.
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