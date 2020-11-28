Футболист сыграет за родную команду

Артем Дзюба впервые выйдет на поле в качестве капитана после того, как разгорелся скандал из-за его интимного видео, слитого в Сеть. Спортсмен выступит за "Зенит" в мачте против "Арсенала".

Об этом этом стало известно после публикации составов команд в "Твиттер" Тинькофф Российская Премьер-Лига.

Дзюбу лишили возможности выступать за свою команду в начале ноября из-за интимного видео. Его обязанности исполнял хорватский защитник Деян Ловрен. С тех пор футбольный клуб одержал одну победу, один раз сыграл в ничью и один проиграл.