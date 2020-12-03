Диагноз спортсменки оставили в секрете

Фигуристка Елизавета Туктамышева, скорее всего, пропустит этап Кубка России, который стартует в Москве с 5 декабря. Причиной стала болезнь спортсменки.

Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России. Точный диагноз Туктамышевой он называть не стал, пишет РИА "Новости".

"Да, скорее всего, она пропустит этап в Москве из-за болезни, ее не будет. Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить", – рассказал Горшков.

В ноябре этого года фигуристка впервые выиграла этап Гран-при в Москве.

Ранее коронавирусом заболела фигуристка Евгения Медведева.