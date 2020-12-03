Туктамышева рискует пропустить этап Кубка России из-за болезни

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Диагноз спортсменки оставили в секрете

Фигуристка Елизавета Туктамышева, скорее всего, пропустит этап Кубка России, который стартует в Москве с 5 декабря. Причиной стала болезнь спортсменки. 

Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России. Точный диагноз Туктамышевой он называть не стал, пишет РИА "Новости". 

"Да, скорее всего, она пропустит этап в Москве из-за болезни, ее не будет. Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить", – рассказал Горшков. 

В ноябре этого года фигуристка впервые выиграла этап Гран-при в Москве. 

Ранее коронавирусом заболела фигуристка Евгения Медведева.

Юлия МИХАЙЛОВА

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