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Фигуристка Елизавета Туктамышева, скорее всего, пропустит этап Кубка России, который стартует в Москве с 5 декабря. Причиной стала болезнь спортсменки.
Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России. Точный диагноз Туктамышевой он называть не стал, пишет РИА "Новости".
"Да, скорее всего, она пропустит этап в Москве из-за болезни, ее не будет. Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить", – рассказал Горшков.
В ноябре этого года фигуристка впервые выиграла этап Гран-при в Москве.
Ранее коронавирусом заболела фигуристка Евгения Медведева.
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