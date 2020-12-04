Не сможет выступать: у Косторной нашли опасную болезнь

Тест на инфекцию чемпионки Европы дал положительный результат

У спортсменки Алены Косторной диагностировали коронавирус. Об этом рассказал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Из-за болезни чемпионка Европы не сможет участвовать в пятом этапе Кубка России, сообщил он РИА "Новости". Эти соревнования по фигурному катанию начинаются в Москве 5 декабря.

Ранее стало известно, что из-за болезни лишилась возможности выйти на лед в ближайшую субботу победившая на Гран-при России чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Она обошла главных соперниц – Алену Косторную, и Александру Трусову. 

До этого у Евгении Медведевой обнаружили COVID-19. Чтобы убедиться в точности результатов теста фигуристка сдавала его больше четырех раз. 


Полина ДОРОЖКИНА

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