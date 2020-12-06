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Ушел из жизни Виктор Понедельник. Эту трагическую новость сообщила дочь футболиста Анастасия в "Фейсбук".
Причину смерти отца девушка не уточнила.
Понедельник входил в золотой состав сборной по футболу СССР и умер последним из него. В 1960-м он участвовал в первом чемпионате Европы. В финальном матче против Югославии футболист забил решающий второй гол. В той игре команда соперника закинула единственный мяч в ворота советской сборной.
Телеграм-канал РИА "Новости" рассказал, что Понедельника похоронят в его родном городе Ростове-на-Дону. Дата же пока неизвестна.
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