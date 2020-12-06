Умер легендарный советский футболист

Спортсмена не стало на 84-м году жизни

Ушел из жизни Виктор Понедельник. Эту трагическую новость сообщила дочь футболиста Анастасия в "Фейсбук". 

Причину смерти отца девушка не уточнила

Понедельник входил в золотой состав сборной по футболу СССР и умер последним из него. В 1960-м он участвовал в первом чемпионате Европы. В финальном матче против Югославии футболист забил решающий второй гол. В той игре команда соперника закинула единственный мяч в ворота советской сборной. 

Телеграм-канал РИА "Новости" рассказал, что Понедельника похоронят в его родном городе Ростове-на-Дону. Дата же пока неизвестна. 

Полина ИВАНОВА

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