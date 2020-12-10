Жизнь спортсмена унесла неизлечимая болезнь

Итальянский футболист Паоло Росси скончался на 65-м году жизни. Информацию о смерти чемпиона мира подтвердила его жена Федерика Каппеллетти.

Причиной трагедии стала неизлечимая болезнь звезды, передает La Gazzetta dello Sport. Однако что именно унесло жизнь спортсмена, СМИ не уточнили.

Паоло Росси стал лучшим бомбардиром Чемпионата мира по футболу 1982 г., забив там шесть голов. Победу команды в тот год праздновала буквально вся Италия. Также спортсмен получил награду "Золотой мяч".

За свою футбольную карьеру Росси сыграл в 340 матчей, где забил 134 гола. Спортсмен играл за многие итальянские клубы, в том числе и за "Ювентус", напоминает телеканал "360".