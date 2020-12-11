Спортсмена не стало на 39-м году жизни

Сегодня, 11 декабря, умер известный хоккеист – чемпион России, игрок московского "Динамо" Артем Чернов. Об этом информировала пресс-служба ХК.

Команда выражает соболезнования родным и близким спортсмена. Коллеги скорбят вместе с близкими, записано на официальном сайте клуба.

Причины смерти обладателя Кубка Гагарина пока не известны.

До этого о кончине хоккеиста сообщила жена экс-игрока "Торпедо" Кирилла Кольцова.

"Произошло большое горе... Сердце разрывается от боли",

– поделилась она переживаниями из-за смерти спортсмена – "близкого друга семьи" под фото Артема Чернова в соцсети.

Артем Чернов – в прошлом серебряный призер юниорского чемпионата мира. Был нападающим новокузнецкого "Металлурга", "Авангарда", "Спартака", "Торпедо", "Автомобилиста", "Атланта", "Салавата Юлаева", "Нефтехимика" и "Витязя". провел 300 матчей в Континентальной хоккейной лиге.