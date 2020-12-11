Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Сегодня, 11 декабря, умер известный хоккеист – чемпион России, игрок московского "Динамо" Артем Чернов. Об этом информировала пресс-служба ХК.
Команда выражает соболезнования родным и близким спортсмена. Коллеги скорбят вместе с близкими, записано на официальном сайте клуба.
Причины смерти обладателя Кубка Гагарина пока не известны.
До этого о кончине хоккеиста сообщила жена экс-игрока "Торпедо" Кирилла Кольцова.
"Произошло большое горе... Сердце разрывается от боли",
– поделилась она переживаниями из-за смерти спортсмена – "близкого друга семьи" под фото Артема Чернова в соцсети.
Артем Чернов – в прошлом серебряный призер юниорского чемпионата мира. Был нападающим новокузнецкого "Металлурга", "Авангарда", "Спартака", "Торпедо", "Автомобилиста", "Атланта", "Салавата Юлаева", "Нефтехимика" и "Витязя". провел 300 матчей в Континентальной хоккейной лиге.
Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются
Стоит заранее позаботиться обо всем до конца года