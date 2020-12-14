Спортсмену было 24 года

Оборвалась жизнь чемпиона Европы по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Аслана Темирсултанова. Спортсмен погиб в результате аварии на 25-м году жизни.

Темирсултанов являлся членом сборной России, чемпионом России и Европы по армрестлингу.

Авария произошла в центре Сургута в субботу вечером. Водитель автомобиля Lada не справился с управлением и выехал на встречную полосу, впоследствие столкнувшись с Toyota Camry. Водитель отечественной легковушки получил травмы, а спортсмен скончался в машине скорой помощи, передает РИА "Новости".

В прошлом году Темирсултанов стал чемпионом Европы по армрестлингу среди спортсменов с нарушением зрения, а в 2018 стал серебряным призером.