Чемпион Европы по армрестлингу погиб в ДТП

Спортсмену было 24 года

Оборвалась жизнь чемпиона Европы по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Аслана Темирсултанова. Спортсмен погиб в результате аварии на 25-м году жизни. 

Темирсултанов являлся членом сборной России, чемпионом России и Европы по армрестлингу. 

Авария произошла в центре Сургута в субботу вечером. Водитель автомобиля Lada не справился с управлением и выехал на встречную полосу, впоследствие столкнувшись с Toyota Camry. Водитель отечественной легковушки получил травмы, а спортсмен скончался в машине скорой помощи, передает РИА "Новости". 

В прошлом году Темирсултанов стал чемпионом Европы по армрестлингу среди спортсменов с нарушением зрения, а в 2018 стал серебряным призером. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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