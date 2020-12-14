В опросе принимали участие 140 журналистов

Французский журнал France Football объявил Льва Яшина лучшим вратарем за всю историю футбола. Соответствующая публикация появилась на официальной инстаграм-странице издания.

В октябре журнал предложил создать символическую "Команду мечты", в которую должны были войти лучшие футбольные игроки.

В выборе лучшего вратаря участвовали почти 200 журналистов. 140 представителей СМИ отдали свой голос за Льва Яшина.

Напомним, Яшин – бывший вратарь московского "Динамо" и сборной СССР. В 1963 году его удостоили "Золотого мяча". Ранее ни один вратарь не становился обладателем этой почетной награды.