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Французский журнал France Football объявил Льва Яшина лучшим вратарем за всю историю футбола. Соответствующая публикация появилась на официальной инстаграм-странице издания.
В октябре журнал предложил создать символическую "Команду мечты", в которую должны были войти лучшие футбольные игроки.
В выборе лучшего вратаря участвовали почти 200 журналистов. 140 представителей СМИ отдали свой голос за Льва Яшина.
Напомним, Яшин – бывший вратарь московского "Динамо" и сборной СССР. В 1963 году его удостоили "Золотого мяча". Ранее ни один вратарь не становился обладателем этой почетной награды.
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