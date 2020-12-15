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Двукратный чемпион Советского Союза, выступавший в составе киевского "Динамо" Петр Слободян скончался в возрасте 67лет. Об этом стало известно сегодня, 15 декабря.
Слободян выступал в составе киевского клуба в 1970-е годы. В 1975 году футболисты украинской команды с его участием смогли взять Суперкубок УЕФА. В составе "Динамо" спортсмен отыграл пять сезонов, приняв участие в сотне футбольных матчей.
После окончания футбольной карьеры Слободян тренировал столичную "Оболонь", которая вышла в высшую лигу под его руководством, отмечает пресс-служба клуба.
О причинах смерти легендарного спортсмена не сообщается.
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