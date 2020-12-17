Россию выгоняют из международного спорта

РУСАДА проиграла арбитражный спор Западу

Россия может лишиться права на проведение мировых чемпионатов по шести видам спортивных игр. Соответствующая информация появилась 17 декабря в решении Спортивного арбитражного суда (CAS).

В следующем году РФ должна стать хозяйкой ЧМ по скалолазанию. На 2022 год запланировано проведение чемпионатов мира по волейболу, стрелковому спорту, спортивной борьбе и плаванию на короткой воде. Также Москва подала заявку на участие в конкурсе по проведению мировых первенств по сноуборду и фристайлу 2025 года. 

Спортсмены из России не смогут выступать под флагом своей страны до 16 декабря 2022 года в крупных состязаниях. Соответствующее решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS) по итогам процесса между WADA и РУСАДА.

Согласно приведенным данным, суд решил смягчить ограничительные меры в отношении спортсменов из РФ.

Егор МАЛКОВ

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