В Кремле отреагировали на очередные санкции против спортсменов РФ

Главное - россияне смогут продолжить участвовать в соревнованиях

В Кремле высказались по поводу новых ограничений для спортсменов из России, которым на два года запретили выступать под национальным флагом.

Несмотря на то, что подобные решения Спортивного арбитражного суда не могут радовать российскую сторону, главное, что у спортсменов останется возможность принимать участие в международных соревнованиях, передает РИА "Новости".

Вместе с тем, Москва продолжит прикладывать усилия для отстаивания собственных интересов, сохранит диалог с международными спортучреждениями, а также продолжит борьбу с допингом.

Ранее сообщалось, что Россия может лишиться права на проведение мировых чемпионатов по шести видам спортивных игр.