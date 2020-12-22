Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию

Спортсменка все еще не восстановила свой подорванный иммунитет

Победительница чемпионата Европы по фигурному катанию Алена Косторная не сможет принять участие в состязаниях РФ. По словам главы Федерации фигурного катания на коньках России Алексея Когана, девушка все еще не восстановила здоровье после заражения коронавирусной инфекцией.

Российский чемпионат по фигурному катанию должен пройти в Челябинске с 24 по 27 декабря. Из-за проблем со здоровьем Алена снялась с соревнований, отметил Коган в беседе с РИА Новости.

О наличии коронавируса у спортсменки сообщалось в начале декабря Тогда стало известно, что Косторная снялась с участия в Кубке России.

Егор МАЛКОВ

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