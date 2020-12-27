Раскритиковала известная спортсменка и наряды участниц чемпионата России

Ирина Роднина по завершении соревнований выразила свое недовольство некоторыми моментами.



Так, не все понравилось ей в катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые выиграли чемпионат России в парном катании. Она поздравила пару и тренера спортсменов, похвалив программу. Однако добавила ложку дегтя – Роднина считает, что при таких сложных элементах фигуристы показали "юниорский уровень катания".

Недовольна бывшая спортсменка осталась и костюмами фигуристок. Она назвала из безвкусными. Наряды россиянок Роднина нашла похожими один на другой.

"У всех всё одно и то же – перемычечки и перетяжечки. Это безвкусно",

– заявила она в беседе с "Чемпионатом".

Высказалась Роднина и о победе Анны Щербаковой, которая в третий раз подряд стала чемпионкой России в женском одиночном катании. По ее словам, в триумфе спортсменки не было ничего неожиданного. Роднина отметила, что постоянство фигуристки ее впечатлило.

Елизавету Туктамышеву Ирина Константиновна раскритиковала за набранный вес. По ее мнению, это сделало катание девушки "тяжелым", пишет "Чемпионат".

Ранее Роднина высказалась об Алине Загитовой в качестве ведущей популярного шоу "Ледниковый период".

