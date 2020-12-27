"Юниорский уровень катания": Роднина жестко прошлась по российским фигуристам

"Юниорский уровень катания": Роднина жестко прошлась по российским фигуристам
Ирина Роднина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Раскритиковала известная спортсменка и наряды участниц чемпионата России

Ирина Роднина по завершении соревнований выразила свое недовольство некоторыми моментами.

Так, не все понравилось ей в катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые выиграли чемпионат России в парном катании. Она поздравила пару и тренера спортсменов, похвалив программу. Однако добавила ложку дегтя – Роднина считает, что при таких сложных элементах фигуристы показали "юниорский уровень катания".

Недовольна бывшая спортсменка осталась и костюмами фигуристок. Она назвала из безвкусными. Наряды россиянок Роднина нашла похожими один на другой. 

"У всех всё одно и то же – перемычечки и перетяжечки. Это безвкусно",

заявила она в беседе с "Чемпионатом". 

Высказалась Роднина и о победе Анны Щербаковой, которая в третий раз подряд стала чемпионкой России в женском одиночном катании. По ее словам, в триумфе спортсменки не было ничего неожиданного. Роднина отметила, что постоянство фигуристки ее впечатлило.

Елизавету Туктамышеву Ирина Константиновна раскритиковала за набранный вес. По ее мнению, это сделало катание девушки "тяжелым", пишет "Чемпионат".

Ранее Роднина высказалась об Алине Загитовой в качестве ведущей популярного шоу "Ледниковый период".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость
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В США на КАТОК НЕ ПУСКАЮТ КАК ТРЕНЕРА ТАК В РОССИИ СВОЙ РВАНЫЙ БАКС ВСТАВЛЯЕТ ГДЕ НЕ ПОПОДЯ ЕХАЛА БЫ ОБРАТНО У НЕГРА МЫТЬ ПОСУДУ В КАФЕ
Гость
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Зависть старушки зашкаливает.... её катание по сравнению с нынешним-- деревенский клуб по сравнению с балетом Большого ....
Гость
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Гость
Заткнись! Псевдопатриотка! Устали от твоего воя! Полу-русская, полу-американка....
ну еще полу-кто ;)
Гость
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Заткнись! Псевдопатриотка! Устали от твоего воя! Полу-русская, полу-американка....
Гость
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Да кто бы слушал, эту старую черепаху Тортиллу......Желчью плюется от зависти...ведь она всего, что делают девочки сейчас, она в свое время не могла и не умела этого делать, и костюмы у нее были гораздо безвкуснее, чем у наших девочек. Скоро сама своим ядом захлебнется
Гость
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Роднина кроссворды вас ждут в Думе от безделья не чем заняться вам.
Гость
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Уж лучше бы помолчала, когда она каталась с Зайцевым их костюмы были самыми безвкусными - ливреи. Перегружены блестками и аляповатыми узорами. Ведь какие должны быть костюмы явно требовала она, а Александр был на подхвате.
Гость
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наверное у Вас возраст, что-то Вы стали всем недовольны!
Гость
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За собой следи тебе этого не дано потому и жаба душит.
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