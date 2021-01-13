Фигуристка поблагодарила наставника за опыт

Станислава Константинова назвала причины ухода из академии Евгения Плющенко. Фигуристка заявила, что ее перестали удовлетворять организационные моменты тренировок.

Константинова работала в группе Александра Волкова.

"Я прекратила сотрудничество с академией Евгения Плющенко и группой Александра Волкова. Причины в организационных моментах относительно тренировочного процесса", – заявила Станислава.

Бронзовый призер Универсиады-2019 призналась, что произошедшие во внутренней структуре академии изменения негативно повлияли на нее. По словам Константиновой, условия работы перестали быть комфортными, передает Sport24.

При этом фигуристка отметила, что она осталась в хороших отношениях с Евгением Плющенко и Александром Волковым. Станислава поблагодарила наставников за плодотворное сотрудничество.

"Большое спасибо им и за поддержку и за то, что вернули меня в спорт", – высказалась Константинова.

Первым новость об уходе фигуристки из академии подтвердил владелец официального инстаграм-аккаунта команды Волкова. В ходе переписки удалось выяснить, что слухи оказались правдой, пишет тот же источник.

Напомним, Станислава Константинова являлась членом академии Плющенко с февраля 2020 года.

Ранее стало известно о том, что Плющенко попал в реанимацию с подозрением на COVID-19.