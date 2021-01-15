Дзюба заразился COVID-19

продолжениеCвежая статистика по коронавирусу в России на 15 января
Спортсмен вынужденно откажется от тренировок с остальными членами команды

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба пропустит сборы команды, которые пройдут зимой в Дубае. Вылет спортсменов должен состояться 15 января.

Согласно приведенным данным, у форварда петербуржцев выявили положительный результат на коронавирусную инфекцию. 

13 января весь состав "Зенита", включая тренерский штаб, сдал тест на инфекцию перед предстоящими зимними сборами, передает "Матч ТВ".

Егор МАЛКОВ

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