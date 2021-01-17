Народ переругался из-за фото располневшей Загитовой в бане

Народ переругался из-за фото располневшей Загитовой в бане
Алина Загитова. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
В соцсетях разгорелся ожесточенный спор

Российская фигуристка Алина Загитова, наконец, нашла время для отдыха. Спортсменка поделилась кадрами из бани, чем тут же воспользовались критики. 18-летней красавице указали на недостатки фигуры. За фигуристку вступились поклонники – на странице Алины в Инстаграм разгорелся ожесточенный спор.

На фото и видео Загитова позирует в купальнике – сначала в бане, а потом и в бассейне. Девушка плавает, задорно хохоча и взвизгивая. Подписчики фигуристки признались, что с удовольствием посмотрели кадры – даже настроение поднялось. И осадили злопыхателей, которые заявили, что фигура спортсменки не идеальна, мол, располнела (орфография и пунктуация сохранены).

 "Бодипозитивная девушка Круто не комплексовать из за фигуры!"  "а что там разве есть повод для комплексов ?" " для фигуристки есть, а для девушки-студентки нет"  "Такой фигурой гордиться нужно"  "Смех такой заразительный"  "Это было круто! То, что ты все же прыгнула Чемпионский характер! Весь вечер смотрела сториз как маленький сериал", – пишут комментаторы.

Ранее Загитову раскритиковали зрители "Ледникового периода". По мнению некоторых россиян, фигуристка в роли ведущей испортила передачу.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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