В соцсетях разгорелся ожесточенный спор

Российская фигуристка Алина Загитова, наконец, нашла время для отдыха. Спортсменка поделилась кадрами из бани, чем тут же воспользовались критики. 18-летней красавице указали на недостатки фигуры. За фигуристку вступились поклонники – на странице Алины в Инстаграм разгорелся ожесточенный спор.

На фото и видео Загитова позирует в купальнике – сначала в бане, а потом и в бассейне. Девушка плавает, задорно хохоча и взвизгивая. Подписчики фигуристки признались, что с удовольствием посмотрели кадры – даже настроение поднялось. И осадили злопыхателей, которые заявили, что фигура спортсменки не идеальна, мол, располнела (орфография и пунктуация сохранены).

"Бодипозитивная девушка Круто не комплексовать из за фигуры!" "а что там разве есть повод для комплексов ?" " для фигуристки есть, а для девушки-студентки нет" "Такой фигурой гордиться нужно" "Смех такой заразительный" "Это было круто! То, что ты все же прыгнула Чемпионский характер! Весь вечер смотрела сториз как маленький сериал", – пишут комментаторы.

Ранее Загитову раскритиковали зрители "Ледникового периода". По мнению некоторых россиян, фигуристка в роли ведущей испортила передачу.