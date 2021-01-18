Пощечина помогла фигуристке прийти в себя

Екатерина Боброва решила пообщаться с подписчиками и ответила на самые интересные вопросы. Одна из поклонниц поинтересовалась, как олимпийская чемпионка в танцах на льду справляется со стрессовыми ситуациями, когда "все валится из рук".

В ответ спортсменка поспешила поделиться историей, которая произошла с ней в 2016 году на Чемпионате Европы.

"Был дикий необъяснимый страх перед выходом на произвольную программу. А справиться мне помог Саша Жулин", – вспоминает Боброва.

Оказалось, что бывший муж Татьяны Навки не стал церемониться и "влепил" чемпионке пощечину, пытаясь привести ее в чувство. Удивительно, но это подействовало и помогло Екатерине взять себя в руки. Боброва даже подчеркнула, что это было "супер верным решением", добавив, что по-прежнему благодарна Жулину за его поступок.

Девушка также призналась, что самый запоминающийся момент в ее карьере произошел на Чемпионате России в 2018 году, когда они в паре с Дмитрием Соловьевым стали единственными семикратными чемпионами России, получив заветную медаль на свою третью олимпиаду.

Напомним, что Екатерина Боброва также приняла участие в проекте "Ледниковый период", где выступала в паре с Владом Соколовским. Однако многочисленные титулы спортсменки не помогли им дойти до финала. Пара пробыла в шоу недолго. В ноябре певец и фигуристка покинули проект.