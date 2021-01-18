Белоруссия лишилась чемпионата мира по хоккею из-за Лукашенко

Состязания призывали перенести не один месяц

Чемпионат мира по хоккею весной этого года в Белоруссии не состоится. Республику лишили права провести соревнования, которые должны были пройти в Минске и Риге, сообщила Международная федерация хоккея.

Такое решение было принято на фоне непростой политической ситуации в Республике, вызванной президентскими выборами 2020 года. Ряд европейских организаций не один месяц призывал IIHF перенести чемпионат из столицы Белоруссии.

"Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно",

– объяснили в организации. Сообщение опубликовано на сайте IIHF.

Ранее в федерации рассказали РИА "Новости", что спонсорам чемпионата грозили отказать в сотрудничестве, если турнир не будет перенесен из Минска.

Состязания должны были состояться с 21 мая по 6 июня, однако после выборов белорусская оппозиция инициировала отмену чемпионата мира по хоккею, обращаясь в федерацию.

По словам президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, новым местом проведения чемпионата могут стать Латвия, Дания или Словакия, передает телеграм-канал "360tv".

Напомним, что волна протестов в Белоруссии началась из-за победы Александра Лукашенко на президентских выборах, с результатами которых не согласились граждане Республики.

Ранее белорусский лидер заявил о намерении провести чемпионат без участия Латвии.