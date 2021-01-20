Загитова заинтриговала неожиданным анонсом

Загитова заинтриговала неожиданным анонсом
Алина Загитова. Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/www.globallookpress.com
Фигуристка появится в новом проекте Первого канала

Олимпийская чемпионка Алина Загитова пробует себя в номом амплуа. В прошлом году фигуристка дебютировала в качестве ведущей "Ледникового периода". И сегодня спортсменка заинтриговала фанатов еще одним анонсом. 

Судя по всему, фигуристка примет участие в еще одном проекте Первого канала. Загитова опубликовала ролик, на котором готовится к выходу на лед. 

"Скоро", – подписала видео Алина, отметив аккаунт Первого канала. 

Точное название передачи и в качестве кого там появится Загитова – неизвестно. Однако заинтересовать поклонников чемпионке точно удалось. "Очень интригующе! Ждём, Алина", "Выглядит как трейлер к боевику", "Крутой анонс неизвестно чего!", "Нас ждет что-то очень красивое", "Ого! Вот это интрига! Очень многообещающий ролик! Жду-жду-жду", – написали в комментариях. 

К слову, далеко не все оценили Загитову в качестве телеведущей. Зрители "Ледникового периода" отметили, что фигуристке рановато вести передачу. Особенно злостные комментаторы требовали заменить олимпийскую чемпионку кем-то более профессиональным. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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