Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова пробует себя в номом амплуа. В прошлом году фигуристка дебютировала в качестве ведущей "Ледникового периода". И сегодня спортсменка заинтриговала фанатов еще одним анонсом.
Судя по всему, фигуристка примет участие в еще одном проекте Первого канала. Загитова опубликовала ролик, на котором готовится к выходу на лед.
"Скоро", – подписала видео Алина, отметив аккаунт Первого канала.
Точное название передачи и в качестве кого там появится Загитова – неизвестно. Однако заинтересовать поклонников чемпионке точно удалось. "Очень интригующе! Ждём, Алина", "Выглядит как трейлер к боевику", "Крутой анонс неизвестно чего!", "Нас ждет что-то очень красивое", "Ого! Вот это интрига! Очень многообещающий ролик! Жду-жду-жду", – написали в комментариях.
К слову, далеко не все оценили Загитову в качестве телеведущей. Зрители "Ледникового периода" отметили, что фигуристке рановато вести передачу. Особенно злостные комментаторы требовали заменить олимпийскую чемпионку кем-то более профессиональным.
Руководство компании решило выйти из проекта из-за американских санкций
Европейцам ясно дали понять, что их ждет в случае неповиновения американцам