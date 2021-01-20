Спортсмена госпитализировали с высокой температурой

Вячеслав Малафеев находится под наблюдением врачей. Об этом рассказала его супруга Екатерина.

По ее словам, состояние бывшего вратаря "Зенита" оставляет желать лучшего. Температура держится вторую неделю, а поражение легких составило 45% и 70%.

Именно поэтому было принято решение положить больного коронавирусом Малафеева в больницу.

"Берут анализы крови, и все остальное смотрят, потому что температура высокая. Поэтому я думаю, все будет хорошо, там очень хорошие врачи", – рассказала супруга футболиста "Пятому каналу".

Напомним, что Малафеев играл в "Зените" с 1999 по 2016 год.