"Поражение легких 45 и 70": появились подробности состояния футболиста Малафеева

Спортсмена госпитализировали с высокой температурой

Вячеслав Малафеев находится под наблюдением врачей. Об этом рассказала его супруга Екатерина. 

По ее словам, состояние бывшего вратаря "Зенита" оставляет желать лучшего. Температура держится вторую неделю, а поражение легких составило 45% и 70%. 

Именно поэтому было принято решение положить больного коронавирусом Малафеева в больницу.

"Берут анализы крови, и все остальное смотрят, потому что температура высокая. Поэтому я думаю, все будет хорошо, там очень хорошие врачи", – рассказала супруга футболиста "Пятому каналу"

Напомним, что Малафеев играл в "Зените" с 1999 по 2016 год. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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